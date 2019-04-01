Bodrum'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına iki kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda V.B. isimli kişinin Akçaalan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, V.B.’nin uyuşturucuyu kendi evinde imal eden F.A.’dan aldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, V.B.'yi Akçaalan Mahallesi'nde, F.A.'yı ise uyuşturucu imalathanesine çevirdiği Gümüşlük Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

V.B.'nin evinde yapılan aramada, bir miktar skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. F.A.'nın uyuşturucu imalathanesine çevirdiği evinde ise imalatta kullanılan çok sayıda lamba ve düzenekler ile 155 gram skunk, hassas terazi, 6 gram reçine esrar ve çok sayıda skunk bitkisi yaprakları ve kökleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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