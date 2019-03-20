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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Çalışmaların ardından ekipler, B.B. adlı genç kız ile A.Ç.'yi 3 gün süreyle takibe aldı. 2 şüpheli, 17 Mart Pazar günü Bodrum Otogarı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada satışa hazır halde az miktarda eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.Ç ve B.B.'nin birlikte hareket ettiği 2 kişi olduğunu belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla C.T. ve İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabancı ve tabancaya ait fişek ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç., B.B. ve C.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandıBodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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