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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu 'skunk' ile yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu 'skunk' ile yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ü.T., Y.B.Y., A.B. ve M.Z.B.'nin iş birliği halinde uyuşturucu sattıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik, 20 ve 21 Kasım gecesi peş peşe iki operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen Ü.T. ile kendisine aracılık ettikleri belirlenen Y.B.Y. ve A.B. ile M.Z.B. evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Ü.T.'nin iç çamaşırında, A.B.'nin ise evindeki aramada toplam 20 gram sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Şüphelilerden M.Z.B.'nin kendisine ait oto kiralama şirketinden Ü.T.'ye araç temin ettiği, bu araçların bilgilerini ise kayıt altına almadığı belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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