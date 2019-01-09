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Bodrum'da uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

BODRUM'da uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.T., A.T. ve M.B. isimli şüphelilerin ilçeye uyuşturucu madde getireceğini öğrendi. Ekipler, 6 Ocak Pazar günü, Aydın'dan Bodrum'a gelen şüphelilerin bulunduğu otomobili, Torba denetim noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 9 parça halinde satışa hazır bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 şüphelinin irtibatlı olduğu C.T. ile U.Ş.'yi Konacık Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri olan oto tamirhanesinde, O.R.D.'yi ise Bitez'de bulunan apartta gözaltına aldı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda; bir hassas terazi, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve esrar içmekte kullanılan 3 düzenek bulundu. Bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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