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Bodrum'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 01:59 | Son Güncelleme

Bodrum'da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın yerini güneşli havaya bırakmasını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu deniz kenarında aldı

Muğla (AA) - Bodrum'da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın yerini güneşli havaya bırakmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

Dün ve önceki gün olumsuz hava şartlarının etkili olduğu gözde turizm kenti Bodrum'da, güneşli havayla sahillerde yoğunluk yaşandı. Özellikle öğle saatlerindeki hafif yağmur geçişinden sonra kendini gösteren güneşli havada sahiller doldu.

Sahilde yürüyüş yapan Bodrumlular ve turistler, çay bahçelerinde dinlenip güneşlendi. Ebeveynlerinin yanındaki çocuklar, parklarda ve önceki günlerde fırtınalı havada dalgaların köpükleriyle kaplanan kumsallarda oynama fırsatı buldu.

Bir hafta önce İstanbul'dan Bodrum'a gelip yerleştiklerini belirten reklamcı Emre Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genelde hep yaz mevsiminde bir haftalığına geliyorduk. Yağıştan dolayı evden dışarıya çıkamadık. Çocuklarla ancak bugün çıkabildik." dedi.

Vatandaşlardan Hakan Çağlar ise "Keyifli bir hava var. Umarım bundan sonra daha keyifli havalar olur. Dün ve önceki günlerde çok yağmur yağdı." dedi.

Kumbahçe sahilinde bağlı teknesinde ağları tamir eden balıkçı Muzaffer Cengiz ise önceki günlerde denize açılamadığını, bugün güzel av olduğunu söyledi.

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