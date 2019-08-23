Bodrum'da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, 5 gün önce çıkan orman yangınında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Mumcular Mahallesi'nde, pazar günü saat 15.30 sıralarında, ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ertesi gün sabah saatlerinde orman ekiplerinin karadan ve havadan yürüttüğü çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 70 hektar alan zarar gördü. Aynı bölgede bu yıl 5'inci kez orman yangını çıkması, bölge halkını tedirgin etti. Çevreciler, yanan bölgeyi havadan görüntüledi. Zümrüt yeşili ormanların, kömür karasına dönmesi yürekleri burktu.

YANGIN UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Muğla genelinde bugünden başlayarak 26 Ağustos Pazartesi günü akşamına kadar, yüksek sıcaklıkların etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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