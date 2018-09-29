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Bodrum'da yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum'da yangın (1)

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına aşırı rüzgar nedeniyle henüz müdahale edemediği belirtildi.
Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri yangına müdahale için olay yerine ulaştı. Ekipler, havanın aşırı rüzgarlı olması ve arazi yapısı nedeniyle yangına henüz müdahale edemedi. Yetkililer, arazözlerin beklendiğini ifade ederken, yangının kayalık alana doğru ilerlediği, bu alanı aşması durumunda daha da etkili olabileceği belirtildi.

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Bodrum'da yangın (1)Bodrum'da yangın (1)Bodrum'da yangın (1)

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