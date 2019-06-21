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Bodrum'da yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

BODRUM'da, otluk alanda çıkan ve yakındaki makilik alana da sıçrayan yangında, alevler çevredeki iş yerlerine zarar vermeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bodrum'da yangın

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, otluk alanda çıkan ve yakındaki makilik alana da sıçrayan yangında, alevler çevredeki iş yerlerine zarar vermeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre toplam 8 dönümlük otluk ve makilik alan zarar gördü.
Bugün saat 15.00 sıralarında, Ortakent Yahşi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki mobilya atölyesinin yakınındaki otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakındaki makilik alana da sıçradı. Alevlerin yakındaki mobilya atölyesi ile peyzaj malzemeleri satışı yapılan iş yerlerine doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Kovalar ve hortumlarla alevlere müdahale eden çevredeki iş yerlerinin çalışanları bir yandan da durumu itfaiye bildirdi. Alevler mobilya mağazanın boş arazide istiflenmiş olan ahşap malzemelerine de sıçradı. Bir dozer- kepçe ile alevlerin önünü kesilmeye çalışılırken, bu sırada gelen itfaiye ekipleri de su sıkarak alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken toplam 8 dönümlük makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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