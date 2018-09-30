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Bodrum'da yangın (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 02:07 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle kendi kendine söndü.

Bodrum'da yangın (2) - Yeniden

Ramazan ÇETİN/BODRUM, (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle kendi kendine söndü.
Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri müdahale için hazırlandı ancak bölgenin kayalık olması ve araçların ulaşamayacağı alanda olması nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Rüzgarın çok etkili olmaması ve başlayan yağmurla birlikte alevler kendi kendine söndü. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı bölgede bekliyor.

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Bodrum'da yangın (2) - YenidenBodrum'da yangın (2) - Yeniden

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