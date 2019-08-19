HABER

Bodrum’da yangın kontrol altında, Milas’ta çalışmalar devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesi Akgeyik Barajı bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken, Bodrum Mumcular’daki yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı.Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın ile Bodrum Mumcular’da Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangınlarda çalışmalar devam ediyor.

Bodrum’da yangın kontrol altında, Milas’ta çalışmalar devam ediyor

Muğla’nın Milas ilçesi Akgeyik Barajı bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken, Bodrum Mumcular’daki yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı.
Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın ile Bodrum Mumcular’da Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangınlarda çalışmalar devam ediyor. Zorlu arazi koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği bölgede, gece boyu karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından günün ağarmasıyla birlikte havadan da yeniden çalışmalar başladı. Bodrum Mumcular’daki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, Milas Akgedik Barajı Cehennem Deresi bölgesinin batı kısmında ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla’daki çalışmaları yerinde takip eden Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum Mumcular yangınının 70, Milas Akgeyik Barajı Cehennem Deresi yangınının ise 30 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

Bodrum’da yangın kontrol altında, Milas’ta çalışmalar devam ediyor

Bodrum’da yangın kontrol altında, Milas’ta çalışmalar devam ediyor

Bodrum’da yangın kontrol altında, Milas’ta çalışmalar devam ediyor

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
(Özel) 30 santimetreden girip dükkanı soydu, farklı kılıkla çıkarken kameraya yakalandı(Özel) 30 santimetreden girip dükkanı soydu, farklı kılıkla çıkarken kameraya yakalandı
(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.