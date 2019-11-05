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Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında Bodrum Belediye ekipleri sokak ve caddeleri yıkarken, esnaf ise dükkanlarını temizledi.Turizmin gözbebeği olan Bodrum dün gece sağanak yağmura teslim oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında Bodrum Belediye ekipleri sokak ve caddeleri yıkarken, esnaf ise dükkanlarını temizledi.
Turizmin gözbebeği olan Bodrum dün gece sağanak yağmura teslim oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, şiddetli yağmur suları bazı bölgelerdeki asfaltları yerinden söktü. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan sağanak yağmurun ardından sele teslim olan Bodrum’da sabah saatlerinde temizlik çalışmaları başladı. Cadde ve sokaklar Bodrum Belediye ekipleri tarafından tazyikli su ile yıkanırken, esnaf ise iş yerlerini temizledi. Bazı iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Özellikle, Bodrum merkez, Gümbet, Torba mahallelerinde etkili olan sağanak yağmur esnafı da isyan ettirdi. Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen işletmeciler, yetkililerden alt yapı sorununa çözüm bulmalarını istedi.

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