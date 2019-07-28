HABER

Bodrum’da yaşanan tekne yangınının görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 19:23 | Son Güncelleme

Bodrum’da dün akşam saatlerinde yanan sürat teknesindeki kaptan ve yanında bulunan bir vatandaşın kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum’da dün akşam saatlerinde yanan sürat teknesindeki kaptan ve yanında bulunan bir vatandaşın kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Alev topuna dönerek patlayan teknede bulunan kaptan ve 1 vatandaş ise son anda denize atlayarak canını zor kurtardı.

Akyarlar açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda denize açılan 6 metrelik “Rose” isimli sürat teknesi, alevlere yenik düşerek batmıştı. Teknenin içerisinde bulunan biri kaptan 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılan 2 kişi daha sonra sağlık kontrolleri için Bodrum Limanı’na götürülmüştü. Teknede bulunan vatandaşların kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Aksiyon film sahnelerini aratmayan görüntülerin oluştuğu olayda yanan tekneden denize atlayan kaptan ve bir kişi son anda kurtuldu. Tekneden atlayanların Sahil Güvenlik botuna doğru yüzdüğü esnada ise alevlerin sardığı teknede büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandığı görüldü. Yaşanan korku dolu anlar Sahil Güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)
Serinlemek için denize giren er boğulduSerinlemek için denize giren er boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.