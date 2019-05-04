Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk halk müziği eserlerinin seslendirildiği "Yaza Merhaba" konseri düzenlendi.
Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde, farklı meslek gruplarında çalışanlar ve emeklilerden kurulan koroda, 32-81 yaş aralığındaki sanatçılar sahne aldı.
50 kişilik grubun 2 bölümden oluşan konserini yaklaşık 500 kişi izledi. Farklı yörelerden eserlerin seslendirildiği konserde, izleyenler de zaman zaman türkülere eşlik etti.
Turgutreis Türk Halk Müziği Korosu Yönetmeni Sedat Hazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da Türk halk müziğini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.
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