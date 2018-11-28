HABER

Bodrum'da yine su borusu hattı patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 08:47 | Son Güncelleme

BODRUM'da içme suyu isale hattı yine patladı.

Bodrum'da yine su borusu hattı patladı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da içme suyu isale hattı yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, yolun bir kısmı çöktü, sürüklenen kaya parçaları park halindeki araçlara zarar verdi, bazı evleri su bastı.
Bodrum'da 4 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattı yine sorun oldu. Bu defa isale hattının Torba- Türkbükü mahalleleri arasında, ana yol kenarındaki bölümünde bugün saat 05.40'ta patlama meydana geldi. İshale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Akan suyla birlkte sürüklenen yol kenarındaki kaya parçaları, Torba Mahallesi içindeki ara sokakları ulaşıma kapattı. Mahallede park halindeki bazı araçlar, sürüklenen kayaların çarpmasıyla hasar gördü. Bazı evleri de su bastı. Ekipler yaşanan olumsuzluğun ardından bölgedeki suyu kesti.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da yine su borusu hattı patladı

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayınBu listeye bakmadan tatil planı yapmayın
Kız arkadaşını 3 ayrı yerde dövdü sonra istismar etti!Kız arkadaşını 3 ayrı yerde dövdü sonra istismar etti!
Görüntüler bu sabah geldi! Yeni uyarı yapıldıGörüntüler bu sabah geldi! Yeni uyarı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beceriksiz hırsızlar amacına ulaşamadı

Beceriksiz hırsızlar amacına ulaşamadı

Kız arkadaşını 3 ayrı yerde dövdü sonra tecavüz etti!

Kız arkadaşını 3 ayrı yerde dövdü sonra istismar etti!

Edirne'de sağanak hayatı felç etti

Görüntüler bu sabah geldi! Yeni uyarı yapıldı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Tarih verildi

'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi

'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi

Edirne'de metrekareye 96 kilogram yağış düştü

Edirne'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.