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Bodrum'da yine su borusu hattı patladı -3

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

BODRUM'da içme suyu isale hattı yine patladı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da içme suyu isale hattı yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, yolun bir kısmı çöktü, sürüklenen kaya parçaları park halindeki araçlara zarar verdi, bazı evleri su bastı.

Bodrum'da 4 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattı yine sorun oldu. Bu defa isale hattının Torba- Türkbükü mahalleleri arasında, ana yol kenarındaki bölümünde bugün saat 05.40'ta patlama meydana geldi. İshale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Akan suyla birlkte sürüklenen yol kenarındaki kaya parçaları, Torba Mahallesi içindeki ara sokakları ulaşıma kapattı. Mahallede park halindeki bazı araçlar, sürüklenen kayaların çarpmasıyla hasar gördü. Bazı evleri de su bastı. Ekipler yaşanan olumsuzluğun ardından bölgedeki suyu kesti.

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