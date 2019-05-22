Bodrum'da yine su borusu patladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattı yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, yolun bir kısmı çöktü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Bodrum'da 5 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattı yine sorun oldu. Bu defa isale hattının Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nin altından geçen bölümünde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından akan sular Torba Mahallesi içerisindeki sokakları dereye döndürdü. Bölgede bulunan bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler, patlamanın ardından bölgeye gelen suyu kesti.

