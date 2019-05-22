Bodrum'da yine su borusu patladı

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, daha önce yaklaşık 1000 kez patlayan içme suyu isale hattı, yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, yolun bir kısmı çöktü, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Bodrum'da, 5 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında aynı sorun tekrarladı. Bugüne kadar yaklaşık 1000 kez patlayan isale hattında, bu kez de Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nin altından geçen bölümde saat 16.00 sıralarında patlak oluştu. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından akan sularla Torba Mahallesi'ndeki sokaklar göle döndü. Bölgede bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Ekipler, patlamanın ardından bölgeye gelen suyu kesti.

PATLAMALAR BODRUMLULARI BIKTIRDI

Faaliyete alındığı 2014 yılından beri Geyik Barajı'ndan Bodrum'a içme suyunun taşındığı isale hattındaki patlamalar, ilçe halkını da bezdirdi. Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu Projesi'nde kullanılan CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) malzemenin uygun olmaması nedeniyle sık sık patlayan isale hattı, hem can hem de mal güvenliğini tehdit ediyor. DSİ tarafından yapıldıktan sonra 2014 yılından itibaren işletme bakım ve onarımı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçen içme suyu hattında bugüne kadar irili ufaklı 1000'e yakın patlama meydana geldi.

BELEDİYE DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yılın Kasım ayında yapılan açıklamada, "Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2014 yılından bu yana DSİ isale hatlarında 985 arıza meydana gelirken bu arızaların giderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 14 milyon 66 bin TL harcama yapılmıştır. Bu arızalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon metreküp su kaybı yaşanırken, toplamda Bodrum ilçesinde 100 günü aşkın su kesintisi yaşanmıştır. Arızaların tamiratı için yaklaşık 6 bin saat mesai harcanmıştır. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamen devri alınmayan ve DSİ'nin sorumluluğunda olan mevcut hatların yaklaşık 3 bin 500 metrelik kısmı yenilenirken geri kalan 104 kilometrelik kısmın yenilenmesi için DSİ'ye birçok kez başvuru yapılmıştır" denilmişti.

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