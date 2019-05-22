HABER

Bodrum'da yine su borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:40 | Son Güncelleme

BODRUM'da, daha önce yaklaşık 1000 kez patlayan içme suyu isale hattı, yine patladı.

Bodrum'da yine su borusu patladı

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, daha önce yaklaşık 1000 kez patlayan içme suyu isale hattı, yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, yolun bir kısmı çöktü, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.
Bodrum'da, 5 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında aynı sorun tekrarladı. Bugüne kadar yaklaşık 1000 kez patlayan isale hattında, bu kez de Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nin altından geçen bölümde saat 16.00 sıralarında patlak oluştu. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından akan sularla Torba Mahallesi'ndeki sokaklar göle döndü. Bölgede bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Ekipler, patlamanın ardından bölgeye gelen suyu kesti.
PATLAMALAR BODRUMLULARI BIKTIRDI
Faaliyete alındığı 2014 yılından beri Geyik Barajı'ndan Bodrum'a içme suyunun taşındığı isale hattındaki patlamalar, ilçe halkını da bezdirdi. Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu Projesi'nde kullanılan CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) malzemenin uygun olmaması nedeniyle sık sık patlayan isale hattı, hem can hem de mal güvenliğini tehdit ediyor. DSİ tarafından yapıldıktan sonra 2014 yılından itibaren işletme bakım ve onarımı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçen içme suyu hattında bugüne kadar irili ufaklı 1000'e yakın patlama meydana geldi.
BELEDİYE DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yılın Kasım ayında yapılan açıklamada, "Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2014 yılından bu yana DSİ isale hatlarında 985 arıza meydana gelirken bu arızaların giderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 14 milyon 66 bin TL harcama yapılmıştır. Bu arızalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon metreküp su kaybı yaşanırken, toplamda Bodrum ilçesinde 100 günü aşkın su kesintisi yaşanmıştır. Arızaların tamiratı için yaklaşık 6 bin saat mesai harcanmıştır. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamen devri alınmayan ve DSİ'nin sorumluluğunda olan mevcut hatların yaklaşık 3 bin 500 metrelik kısmı yenilenirken geri kalan 104 kilometrelik kısmın yenilenmesi için DSİ'ye birçok kez başvuru yapılmıştır" denilmişti.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da yine su borusu patladıBodrum'da yine su borusu patladı

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 suçtan aranan kişi yakalandıGÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 suçtan aranan kişi yakalandı
Köprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildiKöprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

İzmit'te belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Makamında şehit edilmişti! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.