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Bodrum'da yine su borusu patladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

BODRUM'DA 3 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde su borusunun patlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

BODRUM'DA 3 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde su borusunun patlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Devam eden çalışmalar nedeniyle Gündoğan, Göltürkbükü ve Yalıkavak mahallelerine yarın saat 20.00'ye kadar su verilmeyeceği belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bodrum İlçesi Torba Mahallesi'nde bulunan ve Bodrum'un içme suyunu karşılayan Devlet Su İşleri (DSİ) ana isale hattında patlak meydana geldi. 2011 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan hatta yanlış tipte boru kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle devreye alındığı günden bu yana hatta 1200'ün üzerinde patlak meydana gelmiştir. Bu hatların şartnameye uygun malzeme kullanılmadan yapılması nedeniyle MUSKİ tarafından devri kabul edilmemiş ancak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için işletilmeye ve meydana gelen arızaların tamiratı ekiplerimizce yapılmaya devam edilmektedir. Bugün 800'lük CTP hatta meydana gelen patlak nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir. Ev ve iş yerlerinde oluşan su baskınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, itfaiye ve Bodrum Belediyesi müdahale ederken yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacaktır. Hatta meydana gelen patlak nedeniyle MUSKİ ekiplerimiz kısa sürede tamirat çalışmalarını başlattı ve arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Devam eden çalışmalar nedeniyle Gündoğan, Göltürkbükü ve Yalıkavak Mahalleleri'ne 23 Mayıs saat 20.00'a kadar su verilemeyecektir."

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

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