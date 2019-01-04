HABER

Bodrum'daki fırtınanın ardından sahilde temizlik çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:45 | Son Güncelleme

Sahildeki işlemeciler, kumsalda biriken yosunları toplayıp, temizlik yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtınadan dolayı kıyıya sürüklenen yosun ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, yosun, poşet, karton gibi atıkları kıyıya sürükledi.

Sahildeki masa, sandalye ve iş yerleri de zarar gördü. İşletmelerdeki çalışanlar, sahilde temizlik yaptı, masa ve sandalyeleri yıkadı.

Kumbahçe sahilinde bir işletmenin çalışanı Fırat Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yosunları poşetlere doldurduklarını, masa ve sandalyeleri temizlediklerini belirtti.

İlçede saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan rüzgarlı havada dün, 13 metrelik yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturmuş, sahilde masa ve sandalyeleri bulunan işletmecilerden bazıları, eşyalarını iple ağaca bağlayıp dalgalarla denize gitmemesi için önlem almıştı. Dalgalar işletmelerin balkonlarına kadar çıkmıştı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Kartal'a şehit ateşi düştüKartal'a şehit ateşi düştü
Kapanan yolu 'paletli' ambulansla aştılarKapanan yolu 'paletli' ambulansla aştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum dalga deniz fırtına sahil temizlik yosun

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Bakan açıkladı, değişiyor! Poşetlerin üzerinde...

Bakan açıkladı, değişiyor! Poşetlerin üzerinde...

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bir şehit haberi daha!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.