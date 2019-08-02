Bodrum'daki fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 26 kişiden, 6'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilirken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlattı. Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Gerekli bilgi ve delilin toplandığı çalışma sonunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, çete üyesi olduğu belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gerekli bilgi ve delilin toplandığı çalışma sonunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, çete üyesi olduğu belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla geçen 30 Temmuz sabahı Bodrum merkezli olarak İstanbul, İzmir, Bursa ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5'i kadın 26 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilip, ülkelerine gönderildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de Savcılık'taki ifadesinin ardından salıverildi. Gözaltındaki diğer 12 şüpheli de bu sabah adliyeye sevk edildi.