Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapıların yıkımı sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen günlerde ikinci kez incelemesinin ardından hızlandırılan yıkım işlemleri, Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen ve imar ile ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde devam ediyor.

Yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince yapılıyor.

Üzeri boyayla işaretlenen imara aykırı yapıların yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştiriliyor. Yıkılan alanlarda otel işçilerince kıyı düzenleme çalışması yapılırken, bazı projelerde ise beton kesme işleminin ardından bloklar vinç yardımıyla bölgeden taşınıyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde, kaçak bir iskelede iş makinesi yardımıyla yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Bir bölümü yıkılan iskelenin yıkım çalışmasında çok sayıda inşaat işçisi de görev yapıyor.

Kaçak yapıların birçoğunun yıkılmasının ardından harabeye dönen Gündoğan'da da yıkım işlemi tüm hızıyla sürüyor. Her biri işaretlenen kaçak yapıların içine giren küçük iş makineleri, yıkımı gerçekleştiriyor.