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Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:50 | Son Güncelleme

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tespit edilen kaçak inşaatlardaki yıkımlar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ikinci kez yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan yıkım işlemleri, ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

Yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen ve imar ile ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

Üzeri boyayla çarpı işareti konulan imara aykırı yapıların yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçilerince yapılıyor. Yıkıldıktan sonra kötü görüntü oluşan alanlarda ise otel işçilerince kıyı düzenleme çalışması yapılıyor. Bazı projelerde de beton kesme işleminin ardından bloklar vinç yardımıyla bölgeden taşınmaya devam ediyor.

İki ayda iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.

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