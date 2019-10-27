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Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan yıkım işlemleri, ilçenin birçok noktasında devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tespit edilen kaçak inşaatlardaki yıkımlar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un iki kez yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan yıkım işlemleri, ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

Yıkımlar, bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince yürütülüyor.

Çalışmalar, Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçilerince yapıldı. Kalan diğer kaçak yapıların yıkımlarına ise hız kesmeden devam ediliyor. Moloz yığınları kamyonlarla alandan taşınırken, otel işçilerince de bölgede kıyı düzenleme çalışması yapılıyor.

Yıkım işlemlerinin başladığı günden bu yana çok sayıda kaçak yapının yıkıldığı, kötü görüntünün ortadan kalktığı görülüyor.

İki ayda iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.

Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.

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