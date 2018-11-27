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Bodrum'daki insan kaçaklığı operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

 BODRUM'da insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bodrum'daki insan kaçaklığı operasyonunda 4 tutuklama

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bazı otellerden Bardakçı Koyu'na taksilerle kaçakların taşındığını belirledi. Ekipler, bunun üzerine dün gece, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçakçılığı organize eden M.Ş., M.K., D.Ç. ile Suriye uyruklu M.A.T. ve İran uyruklu M.V. gözaltına alındı, 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığından gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş., M.K., D.Ç. ve M.A.T. polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İran uyruklu M.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bodrum'daki insan kaçaklığı operasyonunda 4 tutuklama

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