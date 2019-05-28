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Bodrum’daki iş yeri yangınında alevler metrelerce yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi’nde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürülürken, alevler metrelerce yükseldi.Bugün akşam saatlerinde Bodrum-Gündoğan karayolu Göltürkbükü kavşağında bulunan bir mobilya atölyesinde yangın başladı.

Bodrum’daki iş yeri yangınında alevler metrelerce yükseldi

Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi’nde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürülürken, alevler metrelerce yükseldi.

Bugün akşam saatlerinde Bodrum-Gündoğan karayolu Göltürkbükü kavşağında bulunan bir mobilya atölyesinde yangın başladı. Ahşap malzemeler ve boya, tiner, vernik gibi kimyasal ürünlerin de tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, işletmesinin bir bölümünü tamamen sardı. İş yerinden çıkan siyah dumanlar geniş bir alana yayıldı. İhbar edilmesi üzerine yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekiple bölgeye ulaşan itfaiye, alevleri söndürebilmek için büyük uğraş verdi. İş yeri çalışanları da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı.

Alevler, işletme yanında bulunan çam ağaçlarını da tutuşturdu. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için de yoğun çaba harcadı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Geniş bir alanda faaliyet gösteren işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Bodrum’daki iş yeri yangınında alevler metrelerce yükseldi

Bodrum’daki iş yeri yangınında alevler metrelerce yükseldi

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Mobilya atölyesinde yangın Mobilya atölyesinde yangın 
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