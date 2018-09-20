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Bodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında, 17 Eylül'de su alarak, batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de kurtarıldığı fiber teknedeki kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 7 şüpheli, polisin 'Kapan' operasyonuyla yakalandı.

Bodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltı

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM açıklarında, 17 Eylül'de su alarak, batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de kurtarıldığı fiber teknedeki kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 7 şüpheli, polisin 'Kapan' operasyonuyla yakalandı.
Bodrum'un Bağlar Koyu'nda, 17 Eylül Pazartesi günü saat 00.57'de, denizdeki fiber teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, 2 botla yanlarına gitti. Ekipler, bu sırada denizden gelen sesleri duydu. Yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu 15'i Iraklı, 1'i Suriyeli olan 8 çocuk, 6 kadın ve 2 erkek kaçak göçmen, sudan sağ çıkarıldı. Ekipler, 2 kadının ise cansız bedenini denizden çıkardı. Kurtarılanların ifadesine göre, batan teknedeki kaçak göçmenlerin sayısının 19 olduğu belirlenince kayıp 1 kadının aranması için çalışma yapıldı. Kayıp göçmen kadının 1 gün sonra cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sırasında bulundu. Denizde yaşamını yitiren kadınlarının 3'ünün de Irak uyruklu olduğu belirtildi.
4 GÜNLÜK 'KAPAN' OEPRASYONU
Faciayla sonuçlanan yasa dışı geçiş girişimini kim ya da kimlerin organize ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organizatörlük ve aracılık yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması için 'Kapan' adını verdikleri operasyonu başlattı. Facianın meydana geldiği günden itibaren bu sabaha kadar aralıklarla gerçekleştirilen operasyonlarda organizatör olduğu belirtilen H.M. (23), A.A.Ş. (30), E.B. (47), N.T. (22), Ö.T. (26) ve A.O.Ü. (20) ile otel işletmecisi E.M. (53) yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan H.R.S.'nin (50) yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltıBodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltıBodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltıBodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltı

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