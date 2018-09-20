Bodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltı (3)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3 kaçak göçmenin öldüğü, 16'sının kurtarıldığı olayda, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., A.A.Ş. ve H.M. tutuklanırken, Ö.T. ile E.M., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki diğer 2 şüphelinin ise sorguları sürüyor.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

