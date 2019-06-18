HABER

Bodrum’daki kaçak göçmen faciasında, 2’si Türk, 5 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

 BODRUM açıklarında, 3’ü çocuk 12 kaçağın yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Davut CAN- Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında, 3’ü çocuk 12 kaçağın yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 5'e çıkarken, ihbardan 8 dakika sonra bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanlarında can simidi bulunmayan kaçaklara can simidi atarak, 31 kaçağı kurtardığı ortaya çıktı.

Dün saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin battığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra gittiği 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi kurtardı. Bota çıkarılan kaçaklara, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklarla yaptıkları görüşmede, kayıp 12 kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

HİÇBİRİNDE CAN SAMİDİ YOKTU

Ayrıca, teknede bulunan hiçbir kaçağa can simidi verilmediği, olaya ilk müdahale eden 2 sahil güvenlik botundaki görevlilerin suda çırpınan göçmenlere can simidi attıkları ve ardından da sırayla bota çıkardıkları belirtildi. Daha sonra bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, 1 bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçağın cansız bedenine ulaştı.

KİŞİ BAŞI 5 BİN EURO'YA ANLAŞMIŞLAR

Kaçakların cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı. Kaçakların yola çıktığı 7 metrelik fiber teknede 43 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, kaçakların organizatörlerle kişi başı 5 bin euro karşılığı anlaştığını tespit etti.

GÖZALTI SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Türkiye uyruklu bir kişi, yasa dışı geçişi organize edenlerden olduğu şüphesiyle, Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen ve sorgusu yapılan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, soruşturma genişletildi. Daha sonra yapılan baskınlarda, 1’ü Türk, 3’ü yabancı olmak üzere, 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözaltına alınan kişi sayısı 5’e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklamaEdirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildiTarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.