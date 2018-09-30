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Bodrum'daki makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

Yangın yağmurun etkisiyle söndü

Bodrum'daki makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle söndü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde bulunan yarımadadaki makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 tarafı denizle çevrili olan ve karadan yol bulunmayan yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken yağmur başladı.

Alevlerin, yağışın etkisiyle söndüğü ve ekiplerin bir kısmının bölgede tedbir amaçlı bekletildiği belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren, yangının ne kadar alanda etkili olduğuna ve çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Bodrum'da makilik yangını

Bodrum'da makilik yangını

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Anahtar Kelimeler:
bodrum makilik Muğla yangın

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