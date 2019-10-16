Bodrum'daki o projelerde yıkım sürüyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projedeki yıkım, bugün de sürdü.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle denize açılan Bakan Kurum, yapılaşmaya ilişkin denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce imar planında aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. Bakan Kurum, 28 Eylül'de tekrar Bodrum'a gelerek, imara aykırı alanları tespit edilen ve yıkımına karar verilen projelerdeki son durumu kontrol etti. Tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Bakan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarında son durumu takip etti. Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmaları sürüyor. Bugün de imara aykırı olduğu için boyayla çarpı işareti konulan bu yapıların yıkımına devam ediliyor.

Öte yandan yetkililer, kaçak yapıların yıkımına ilişkin Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, böyle bir kararın bulunmadığını belirtti.

