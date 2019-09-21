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Bodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

BODRUM’da kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler kapsamında, bölgede inşa edilen birçok yapının yıkım işlemine başlandı.

Bodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyor

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM’da kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler kapsamında, bölgede inşa edilen birçok yapının yıkım işlemine başlandı. The Bo Viera isimli lüks evlerden oluşan denize sıfır yapıların imara ve yapı ruhsatına aykırı asansör bölümlerinin yıkım işlemi tamamlanırken, aynı projenin rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmalarına da bugün başlandı. Yıkımın, molozların taşınıp alanın temizlenmesiyle bir haftayı bulacağı belirtilirken, imar barışına aykırı yapı sayısında ilk sırada bulunan Muğla genelinde ise 1351 binanın yıkılacağı öğrenildi.
Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararından 4 gün sonra belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren The Bo Viera Projesi'nin inşaatının olduğu Gündoğan Mahallesi'ne gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı. Şirket, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle 6 Eylül Cuma günü çalışmaya son verdi ve bu durumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti. Bunun üzerine Bakanlık tarafından Ankara'dan gönderilen iş makineleri, TIR'lar üzerinde, The Bo Viera inşaatının olduğu bölgeye, 8 Eylül'de getirildi. Hazırlıklar tamamlanınca yıkıma, aynı gün bakanlık araçlarıyla başlandı. Projenin imara ve yapı ruhsatına aykırı asansör bölümlerinin yıkım işlemi, 18 Eylül'de tamamlandı. Bugün saat 13.30 sıralarında ise, projenin rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının 1 hafta süreceği öğrenildi.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, imar barışına aykırı yapı sayısında Muğla ilk sırada yer alıyor. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplamda 1351 yapı yıkılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, gelecek hafta Muğla'da imar barışına aykırı yapı sayıları hakkında açıklamada bulunacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyorBodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyorBodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyorBodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyor

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