Bodrum'daki orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınından evleri son anda kurtarılan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Bölgede devam eden soğutma çalışmalarına çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. Yangın bölgesinde 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amacıyla hazır bekletiliyor.

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangında evinin yanması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gülsüzen Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerini ve hayvanlarını son anda kurtardıklarını söyledi.

Alevlerin evlerine yaklaştığını ifade eden Karaman, "Yangın evimize 15 metre kala söndürüldü. Bir yandan da saman balyaları tutuştu. Hangi birini kurtarayım... Kendim de bayılmışım. Şeker, tansiyon hastalığım var. Evimi kurtardığıma sevindim ama yeşilimiz, oksijenimiz, zeytinlerimiz gitti." dedi.

Dursun Karaman, yangından çok korktuklarını belirterek, "Çok korkunç anlar yaşadık. Evimizi zor kurtardık. Devletten Allah razı olsun. Çok yardım ettiler. Çok korktuk, çok çabaladık." diye konuştu.