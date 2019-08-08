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Bodrum'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 19:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınından evleri son anda kurtarılan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınından evleri son anda kurtarılan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Bölgede devam eden soğutma çalışmalarına çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. Yangın bölgesinde 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amacıyla hazır bekletiliyor.

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangında evinin yanması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gülsüzen Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerini ve hayvanlarını son anda kurtardıklarını söyledi.

Alevlerin evlerine yaklaştığını ifade eden Karaman, "Yangın evimize 15 metre kala söndürüldü. Bir yandan da saman balyaları tutuştu. Hangi birini kurtarayım... Kendim de bayılmışım. Şeker, tansiyon hastalığım var. Evimi kurtardığıma sevindim ama yeşilimiz, oksijenimiz, zeytinlerimiz gitti." dedi.

Dursun Karaman, yangından çok korktuklarını belirterek, "Çok korkunç anlar yaşadık. Evimizi zor kurtardık. Devletten Allah razı olsun. Çok yardım ettiler. Çok korktuk, çok çabaladık." diye konuştu.

Yangında arı kovanları ve zeytin ağaçları yanan Yılmaz Öztürk de "Yangın evlere kadar gelmiş. Geldiğimde bir tane kovan kurtarabildim. Zaten duman zehirliyor. 'Kaç' dediler, ben de kaçtım. Yangının karşısında zaten duramazdık. Bölgede zeytinliğim vardı ancak tamamen kül oldu. 350 zeytin ağacım, belki daha fazlası yandı. Yangından en çok zarar gören biziz." ifadesini kullandı.

İlçenin Bayır Mahallesi'nde dün ormanlık alanda yangın çıkmış, yerleşim yerlerine yaklaşan yangına, 14 helikopter, 125 yangın söndürme aracı ve 300'den fazla personelle müdahale edilmişti. Yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan yangında, 50 hektarlık alan zarar görmüştü.

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