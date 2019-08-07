HABER

Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:25 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü: "Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı" - "Yangında yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar gördü"

Orman Genel Müdürlüğünce, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 14.15'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda saat 19.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahale esnasında Muğla Valiliği tarafından tedbir amaçlı Bayır Mahallesi boşaltılmıştır. Yapılan yoğun mücadele sonucunda söz konusu yangının Bayır Mahallesi'ne sıçraması engellenmiştir. Yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştır. 5 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca ülke genelinde gün içerisinde 19 orman yangını ile 14 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Bu yangınlarda da can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tek üzüntümüz yanan alanlardaki bitkilerimiz ile yaban hayatındaki canlılarımızın kaybedilmesidir. Orman yangınları konusunda halkımızın daha duyarlı olmasını bekliyor, orman yangınlarını 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirmelerini rica ediyoruz."

Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!
7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Şans Topu sonuçları açıklandıŞans Topu sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Orman Genel Müdürlüğü orman yangını

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Hırsız dehşet saçtı: 1 ağır 3 yaralı

Hırsız dehşet saçtı! Yaralılar var

İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.