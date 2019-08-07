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Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

Bodrum Mumcular Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevler Bayır köyünde tehlikeli boyuta ulaştı.

Bodrum Mumcular Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevler Bayır köyünde tehlikeli boyuta ulaştı. Bahçeleri ve ekinleri yanan bir çok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve köyün etrafını saran yangına 6 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçileri müdahale ediyor.

Bodrum Bayır ve Milas Tuzabat bölgelerinde devam eden iki yangına 11 helikopter, 35 arazöz, 18 su tankeri, 9 dozer, 250 yangın söndürme işçisi ve 30 teknik eleman ile müdahale ediliyor. Bayır bölgesinde yangının 30 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Köylüler de bir yandan söndürme çalışmalarına katılırken bir yandan da çalışanlara su ve ayran ikram ediyor.

Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular Mahallesi’ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar da seferber oldu. Evlerine 100 metre kadar ulaşan yangın nedeniyle köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Bahçeleri ve ekinleri yanan bir çok vatandaş ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale ediyor.

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum’daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı
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