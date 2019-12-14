HABER

Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

 MUĞLA’nın turizmiyle ünlü ilçesi Bodrum’da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor.

Davut CAN/BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın turizmiyle ünlü ilçesi Bodrum’da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Sezonun ardından açık olan otellerde yüzde 100’e yakın doluluk oranı beklediklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Bodrum’da bu yıl içinde şu ana kadar 1 milyona yakın turisti ağırladık. Bu rakam, 2014 yılının rakamlarına yakın bir rakam. Önümüzdeki sene bunun önüne geçmek istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin gözde turizm ilçesi Bodrum'da, yazın deniz- güneş kum tatilinin ardından yeni yılın ilk saatlerini ilçede geçirmek isteyenler için hazırlıklar sürüyor. Bazı oteller yaz sezonunun ardından kapanırken, açık kalan oteller yeni yılda yapılacak konser etkinliklerine odaklandı. BODER Başkanı Halil Özyurt, yeni yılda açık olan otellerde yüzde 100’e yakın bir doluluk oranı beklediklerini belirterek, "Bodrum her zaman için iç pazarda ön plandadır, bir markadır. Bizim dernek üyesi otellerimizden 7-8 tanesinin yılbaşı programları var. Tanınmış simalar ve sanatçılar gelecek. İzmir, İstanbul ve Ankara’dan da buraya yılbaşı eğlencesine gelecek misafirlerimiz var" dedi.
YABANCI TURİSTTE YÜZDE 24.5 ARTIŞ, İÇ TURİSTTE AZALMA
Özyurt, kasım sonu itibariyle 1 milyon turist sayısına ulaşıldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bodrum’un en yüksek sezonu 2014 yılıydı. 2015’ten sonra sektörümüz oldukça büyük sıkıntılar yaşadı. Komşulardaki siyasi ve terör kaynaklı karışıklıklar, Rusya ile yaşanan uçak krizi bizleri etkiledi. 2016 ve 2017 yıllarında turizm sektörü maalesef dibi gördü. 2018 yılında toparlanmaya başladık ve 2015 yılının rakamlarını gördük. Bu sene de umarım 2014 rakamlarını yakalayacağız. 2018’e göre dış hatlardan gelen yolcu sayısında yüzde 24,5 artış oldu. Her şey güzel giderken, maalesef dünyanın en büyük turizm seyahat acentesi Thomas Cook iflas etti. Bu iflasın da tabii ki Bodrum’da da yankıları oldu. Dış pazarda artış olmasına rağmen iç pazarda yüzde 35’lik bir düşüş oldu. Bunun da ülkemizdeki ekonomik durumdan kaynaklandığını düşünüyoruz."

FOTOĞRAFLI

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tesbih koleksiyonunda 20 tespihi var(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tesbih koleksiyonunda 20 tespihi var
Dövüldükten sonra çöplüğe atılan yavru köpeğe 'annelik' yapıyorDövüldükten sonra çöplüğe atılan yavru köpeğe 'annelik' yapıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.