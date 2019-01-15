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Bodrum'daki platformun kaderi sezon öncesi belli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

BODRUM'da, koyda demirliyken 3 yıl önce fırtınada devrilerek görüntü kirlliğine neden olan platformun kaderi, yaz sezonuna girmeden belli olacak.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, koyda demirliyken 3 yıl önce fırtınada devrilerek görüntü kirlliğine neden olan platformun kaderi, yaz sezonuna girmeden belli olacak. Bodrum'un Gümbet Koyu'nda demirli bulunan ve iskele yapımında kullanılan platform, 2016 yılı Ocak ayında çıkan fırtınada yana yattı. Denizde kötü görüntü oluşturmaya devam eden platformun sahibi olan firmanın, iflas ettiği belirtildi. Platformun ise bilirkişi raporunun ardından Ankara 21. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ya kurtarılacağı ya da bulunduğu yerde satışı yapılacağı öğrenildi. Bodrum Liman Başkanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiği, Gümbet Koyu'nda 3 yıldır kötü görüntü oluşturan platformun, 2019 yaz sezonu öncesi bölgeden kaldırılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

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