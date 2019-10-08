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Bodrum’daki sağanak sonrası ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 20:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan, taşkın ve su baskınlarına neden olan sağanak yağış sonrası belediye ekipleri seferber oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan, taşkın ve su baskınlarına neden olan sağanak yağış sonrası belediye ekipleri seferber oldu. Başkan yardımcıları ve müdürler de sağanak yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşları ziyaret etti.
Bodrum’da kuvvetli yağış, belediye ekiplerini seferber etti. Ekipler, tıkanan mazgal ve dere yataklarına müdahale ederken, Yokuşbaşı deresinin kenarına terk edilmiş ve su akışını engelleyen eski bir karavan, Zabıta ekipleri tarafından çekici yardımıyla kaldırıldı. Merkez ve civarında bölgede Fen İşleri Müdürlüğü 82 araç ve 118 personel ile taşkına müdahale etti. Zabıta birimi ekipleri 14 araç, 2 motopomp, 39 personel, Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ise 45 personel, 3 arazöz, 1 vidanjör, 3 süpürge aracı, 1 silme ve 1 mini süpürge ile tüm birimler sahada anında, on farklı adreste taşkına müdahalelerde bulundu.
Bodrum Belediye Başkan Vekili Önder Batmaz koordinatörlüğünde müdahale çalışmaları sürdürülürken, Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ve Emel Çakaloğlu da taşkınlar nedeniyle mağduriyet yaşanan mahalle, ev ve işyerlerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan tespit çalışmalarının ardından ilgili birimler, hasar yaşanan ev ve işyerlerine yönlendirilerek suların tahliyesi sağlandı. Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, taşkından etkilenen adreslere giderek temizlik işlemlerini başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik ekipleri de cadde, sokak ve mazgalları süpürerek temizledi.

Mağdur vatandaşların otellerde ağırlanması talimatı
Yurt dışında bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, su baskınları nedeniyle mağdur olan vatandaşların ilçedeki otellerde ağırlanması yönünde talimat verdi. Başkan Aras, hasar tespitinin hemen ardından gerekli yardımların vatandaşlara ulaştırılmasını istedi. Bodrum Kaymakamlığı da gelen ihbarların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden takviye ekiplerle birlikte hasar tespit çalışmaları yapmaya başladı.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, yaşanan olumsuzlukların büyük ölçüde Bodrum’un kronikleşen altyapı problemlerinden kaynaklandığını, dere yataklarındaki çevre tahribatının da büyük etkisi olduğunu belirtti. Batmaz, “Taşkında metrekare başına 80-85 kg yağış düştü. Bize şu ana kadar 18-19 şikayet var. Hepsine tek tek yerinde ziyaret ettik. Sularının boşaltılmasında yardımcı olduk. Sabah 04.00’den beri organize bir şekilde olaylara anında müdahale ettik. Bu gecede çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ekibimizle ve birimlerimizle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağız. Sorun merkezdeki mazgal tıkanıklıkları değil. Asıl Yukarıdaki suyun şehre inmesini engellemeliyiz. Engellemez isek bunu sıklıkla yaşayacağız gibi görünüyor. Daha önce DSİ yaptığı sel kapanların biran önce yapılmasını, suyun şehre inmesini engellememiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.

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