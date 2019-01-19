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Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmalarda M.K. ve S.B. 'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Bir süre takibe alınan şüphelilerin ilçe merkezindeki evine düzenlenen operasyonda M.K. ve S.B.'nin dışında B.T. ve A.D. isimli iki kadın gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda yüklü miktarda skunk maddesi, 2 öğütücü ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ayrıca içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları kişilerin isimleri ile yapılan satışların parasal değerlerinin yazıldığı bir not defteri ele geçirildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan B.T. ve A.D. isimli iki kadına uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, M.K. ve S.B. isimli iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmaktan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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