Bodrum’daki yangın 6 saat sonra söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan yangında 30 hektarlık alanın kül olurken, Milas ilçesindeki yangında da 6 hektarlık alan yandı.

Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve Bayır köyü etrafını saran yangına 6 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçileri müdahale etti. Alevleri söndürmek için Mumcular Mahallesi’ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar da seferber oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahale edenlere su ve ayran taşırken bazıları da ellerine aldıkları kürekler ve süpürgelerle yangın söndürmeye çalıştı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ve orman işçilerine 122 ekipleri müdahale etti. Bayır bölgesinde 30 hektarlık alanda etkili olan yangın ekipler tarafından yaklaşık 6 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Milas’taki yangın da kontrol altına alındı

Milas ilçesinin Tuzabat bölgesinde çıkan ve havadan karadan müdahale edilen yangın da kontrol altına alındı. 6 hektarlık alanın yandığı alanda soğutma çalışmaları sürerken, iki yangına toplam 19 arazöz 31 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 14 helikopter, 10 dozer, 10 trayler, 5 itfaiye aracı ile birlikte 125 araç ve 310 personel müdahalede bulundu.