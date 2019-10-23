Bodrum’daki yat yarışları havadan görüntülendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup havadan görüntülendi. 180 yatın mücadele ettiği yarışın 2’inci gününde Bodrum-Kisebükü etabı gerçekleşti.

Bu yıl 31’incisi düzenlenen ve Dünyanın sayılı Türkiye’nin ise en büyük yelken yarışları olan The Bodrum Cup’ın 2’inci gününde Bodrum - Kisebükü etabı yapıldı. 180 yelkenli yatın katıldığı yarışta sporcular kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman fırtına dinmesiyle yelkenli teknelerin ilerlemesi zorlaştı. Yabancı teknelerinde katıldığı yarışın 2’inci gününde denizde renkli görüntüler oluştu.

Yarışlar havandan da görüntülenirken, sponsorlar arasında bulunan Türk Hava Yollarının açtığı dev Türk bayraklı yelken ise dikkatleri üzerine çekti.

