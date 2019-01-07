HABER

Bodrum'dan 2 yıl sonra Yunanistan'a sünger ihracatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:10 | Son Güncelleme

BODRUM'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na 2 yıl aradan sonra sünger ihracatına tekrar başlandı.

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na 2 yıl aradan sonra sünger ihracatına tekrar başlandı. Bodrum ve yöresindeki süngerlerde hastalık olması nedeniyle ihraç edilen süngerlerin Çanakkale Boğazı'ndan çıkartılan süngerler olduğu bildirildi.

Bodrum'da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngercilik yeniden hayat buluyor. Aynı zamanda turizmci olan işadamı Yunus Gözen tarafından yıllar sonra ilk kez sünger ihracatı gerçekleştiriliyor. İlçede 40 yıldır başta sünger olmak üzere çeşitli ürünleri Yunanistan'a ihraç eden Yunus Gözen, Bodrum'da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngeri yeniden değerlendirmeye başladıklarını belirtti. Gözen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "40 yıldır sünger ihracatıyla uğraşıyorum. Süngerin ithalatçısı Yunanlar. Yunanlar'dan başka da dünyada süngeri alan yok. Süngerleri yunanlılar alıp, işleyip, satıyorlar. Biz de bu nedenle Yunanlar'a satıyoruz. 2-3 yıldır bölgemizdeki süngerler hastalıklı olduğu için bu süngerleri Çanakkale bölgesinden çıkartıyoruz. Bu nedenle de ismi 'boğaz süngeri' olarak geçiyor. İhracatımız peşin, döviz olarak yapılıyor. Bu gönderdiğimiz ilk parti ürünün dışında bir ay sonra ikinci bir parti daha göndereceğiz. Normalde Yunanistan süngeri Libya, Tunus o bölgeden alıyordu, ancak o bölgede de hastalık çıkınca yine bize yöneldiler. Bu nedenle de 2 yıldan bu yana yapamadığımız sünger ihracatına yeniden başladık. Şu an ilk parti ürünümüzü net 380 kilo olarak gönderiyoruz. İkinci partide de yaklaşık 250 kilo göndereceğiz" dedi.

'ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Bodrum'da baba mesleği olan süngercilikle uğraşan İbrahim Totoz, Çanakkale'de çıkarılan süngerlerin ihraç edilmesinin çok sevindirici olduğu belirterek, "Yıllar önce memleketimizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngerciliği yeniden hareketlendirdik. İnşallah daha büyük ihracatlar yapılacak. Bodrum'da 50-60 yıl önceki süngerciliği tekrar aynı noktaya getirebilmek için çalışacağız" diye konuştu.

Çuvallara doldurularak Bodrum gemi yanaşma iskelesindeki feribota yüklenen 380 kilo süngerin gümrük işlemlerinin ardından Yunanistan'ın Kos Adası'na götürüleceği bildirildi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Datça zirvelerine 3 yıl sonra kar yağdıDatça zirvelerine 3 yıl sonra kar yağdı
Masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı birleştiMasaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı birleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde pompalı dehşeti!

Üniversitede pompalı dehşeti! Okulu bastı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki erkek çocuk banyo yaparken...

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.