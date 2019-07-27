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Bodrum’dan şampiyonluğa

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bursalı boksör, bodrum katta 1 buçuk yıllık çalışmaları sonunda çıktığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu oldu.Boksta eski Türkiye şampiyonlukları bulunan Erkan Efe’nin boksu sevdirmek için imkansızlara rağmen bir apartmanın bodrum katında açtığı boks kulübünden Türkiye şampiyonları çıktı.

Bodrum’dan şampiyonluğa

Bursalı boksör, bodrum katta 1 buçuk yıllık çalışmaları sonunda çıktığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu oldu.
Boksta eski Türkiye şampiyonlukları bulunan Erkan Efe’nin boksu sevdirmek için imkansızlara rağmen bir apartmanın bodrum katında açtığı boks kulübünden Türkiye şampiyonları çıktı. Uzun yıllar boksörlük yapan Erkan Efe, yeterli desteği bulamayınca bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Bu sporu gönülden seven Efe, genç nesillere bu işi öğretmek için tüm imkansızlara rağmen bodrum katta boks kulübü açtı. Burda çok cüzi miktarda ücret alarak boks sporunu öğrettiği öğrencilerinden Serhat Cengiz, Gümüşhane’de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Üst Minikler 76 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Tüm imkansızlara ve bodrum katta antreman yapmalarına rağmen çok sayıda boksörün çıktığı kulüpte hedef Avrupa şampiyonlukları kazanmak.
İmkansızlıklara rağmen kulüpten şampiyonlar çıkarttıklarını ifade eden Erkan Efe, "Ben uzun yıllar boks yaptı ve çok sayıda Türkiye şampiyonluklarım var boksa gerekli desteği bulamadığım için bırakmak zorunda kaldım. Şimdi bodrum katta boks kulübü açarak burada şampiyon öğrenciler yetiştiriyorum. Kulübümüzden uluslararası maçlarda derece alan sporcularımız var en son Gümüşhane’de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında burada yetiştirdiğimiz öğrencimiz üst minikler 76 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Biz bu öğrencileri burada merdiven altında imkansızlara rağmen şampiyon yapıyoruz" dedi.
Boksa 2 yıl önce başladığını belirten Serhat Cengiz, "Burada yaptığımız sıkı çalışmalar sonucunda kendimizi çok iyi hazırladık. Biz burada bodrumda eğitim görmemize rağmen kendimizi çok iyi geliştiriyoruz. Hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor. İlk çıktığım müsabakada üst minikler 76 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek" şeklinde konuştu.

Bodrum’dan şampiyonluğa

Bodrum’dan şampiyonluğa

Bodrum’dan şampiyonluğa

Bodrum’dan şampiyonluğa

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