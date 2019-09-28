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Bodrum'la ilgili "Doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılar) Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak" - "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi" - "Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi." dedi.

Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkisindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kurum, inşaatın 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde imara, ruhsata uygun olmayan kot kesitten kaynaklı kaçakların tespitinin yapıldığını, bunların yüklenici firmaya bildirildiğini söyledi.

Firmanın da bu tespitler doğrultusunda yıkım işlemlerine başladığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje bu duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağduyusundan ötürü. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar, yıkım işlemini hızlı şekilde altı iş makinesiyle gerçekleştiriyorlar. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alanda diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak."

Bir gazetecinin "Denizin 36 metre doldurulduğu gerçeği var. Doldurulan deniz boşaltılacak mı?" sorusuna Kurum, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurum, Gümbet Mahallesi'ndeki kaçak yapıları olduğu tespit edilen otel projesinde de incelemelerde bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kaçak Yapı

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