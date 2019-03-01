Bodrumlu milyoner merak konusu oldu

Süper Loto’da 11 haftadır devreden büyük ikramiye Muğla’nın Bodrum ilçesine çıktı. 6 bilen talihli 26 milyon TL’nin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’da 6 bilen bir kişi 26 milyon 181 bin 291 liranın sahibi oldu. 10, 11, 22, 24, 42, 43 numaralarını tahmin eden talihlinin kuponu Bodrum’dan yatırdığı öğrenildi.

Bu haftaki çekilişte 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 593’üncü hafta çekilişinde, talihlinin kuponunu Bodrum’da oynadığı açıklandı. Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bayide oynanan kuponun talihlisi henüz ortaya çıkmazken, milyoner ilçede merak konusu oldu. Bazı ilçe sakinleri bayiye giderek, talihlinin ortaya çıkıp çıkmadığını sordu.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun oynandığı bayinin çalışanı Mustafa Göymen, şu ana kadar talihlinin kendilerini aramadığını belirterek, "Biz de talihliyi merak ediyoruz" dedi.



