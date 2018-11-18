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Bodrum'u sel vurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

DERE YATAKLARINDAN GELEN SULAR EVLERİNE DOLDU Bodrum'daki sel felaketinin ardından su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

DERE YATAKLARINDAN GELEN SULAR EVLERİNE DOLDU
Bodrum'daki sel felaketinin ardından su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Selden en fazla zarar gören yerlerden Yokuşbaşı ve Torba mahallerindeki baskınlara, dere yataklarından gelen suların neden olduğu ortaya çıktı.
Yokuşbaşı Mahallesi'nde dere yatağı kenarındaki bir evin istinat duvarının yıkılması sonucu sel suları çevredeki 15 evi su altında bıraktı. Torba Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden gelen sel sularının bir dere yatağında biriktirdiği çöpler, kaya parçaları ile birleşti ve civardaki çöplükte bulunan katı atıkları da önüne katarak rögar ve mazgalları tıkadı. Bu nedenle yer altına inemeyen yağmur suyu cadde ve sokakları nehre çevirdi.
Evini su basan mağdurlardan Haldun Çolak, "Sel suları saat 05.00 sıralarında, evin yan tarafındaki bahçe duvarını patlattı. Bir anda evin içi suyla doldu. Çocukları son anda dışarı çıkardık. Evin içindeki koltuklar bile yer değiştirdi. Çocukların oyuncakları yerlerdeydi. Kapıyı bile zor açabildik. Gece bizim için çok zor geçti" dedi. Evi sel suları ile dolan bir diğer mağdur vatandaş İzzet Akkaya, "Belediye ancak, 'Şiddetli yağmur gelecek' diye anons yapıp, uyarıyor. Biz belediye çalışanı değiliz ki bunun önlemini alalım. Belediyenin mazgalları, dere yataklarını temizlemeyi, gereken tedbirleri alması gerekirdi. Sabah karşı çocuklarımızı da alıp, dışarı çıkarak canımızı zor kurtardık. Dün (Cumartesi) klima taktırmıştım, 1 saat bile kullanamadan sel suları nedeniyle zarar gördü, çöpe gidecek" diye konuştu.

BODRUM (Muğla), (DHA)

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