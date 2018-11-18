Bodrum'u sel vurdu (3)

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bodrum'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve sel sonrası Bodrum Kaymakamlığı bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. İlçede yağmurun başlamasıyla Bodrum Belediyesi ekiplerince teyakkuza geçildi. Bodrum Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tamamı göreve çağrılarak, sahada çalışma başlatıldı. Sağanak sonrası Bodrum Belediyesi Çözüm Masası'na, yaklaşık 150 şikayet iletildiği bildirildi. Sorunların çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) İtfaiye ekipleri ile koordinasyon halinde sorunların çözümü için çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, şikayetlerin büyük kısmını çözüme kavuştururken, bir kısmını da ilgili kurumlara yönlendirdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, "Yağmurun ilk başladığı saatlerden itibaren ekiplerimiz ile birlikte sahada çalışmaya başladık. Kısa sürede metrekareye çok fazla yağış düşünce bazı dere yataklarında su taşkınları yaşandı. Ekiplerimiz, vatandaşlarımız mağdur olmasınlar, diye saat 01.00'den itibaren iş makineleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Bodrum Kaymakamlığı'mız, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, Bodrum Belediyesi ekiplerimiz koordinasyon halinde vatandaşların mağduriyetini gidermek için ve hasar tespiti yapmak için sahadalar" dedi.

BODRUM (Muğla), (DHA)

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