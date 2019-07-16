Bodrum’un Gündoğan mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Gündoğan mahallesi Yayladağ mevki’inde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
Bodrum’un akciğerleri yanıyor
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