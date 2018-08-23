Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki maviyle yeşilinin buluştuğu koylarda yat yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini otel konforundaki lüks yatlarda geçirmeyi tercih eden bazı tatilciler, tekneleriyle Bodrum'un sakin koylarına demir atarak, güneş ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Bodrum'un Cennet Koyu başta olmak üzere Yalıçiftlik, Bitez, Gümüşlük, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba açıklarındaki koylara kiraladıkları ya da sahip oldukları mega yatlarla gelen tatilciler, doğayla iç içe bayram tatili geçiriyor.

Cennet koylardaki yatları izlemeye gelen bazı tatilciler ise ilgi çeken yatları fotoğraflıyor.

