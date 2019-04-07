Bodrum'un CHP'li yeni Başkanı Aras'tan kaçak yapılaşma açıklaması

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk belediye meclis toplantısında kaçak yapılaşmaya karşı mücadele başlattığını, bunun için 1 Nisan'ın milat olduğunu belirtip, "Kimse kusura bakmasın kepçeyi gönderip, hemen orayı dağıtacağım" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı, yeni başkan ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Herodot Kültür Merkezi'ndeki Belediye Meclisi toplantısına vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından da yoğun bir katılım oldu. Belediye meclisine ilk kez başkanlık yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediyecilik anlayışını anlattı. Aras, 'doğayı, çevreyi ve insanı odak alan bir belediyecilik' sözü verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bodrum'a artık baharı getirdik. Yazı da inşallah el birliğiyle getireceğiz. Belediyeciliğe Bodrum'da yeni bir anlayış getireceğiz. Bu anlayış tamamen sonuç ve hedef odaklıdır. Tamamen vatandaş odaklıdır. Yol gösterici bir anlayıştır. Tamamen şeffaf bir anlayıştır. Hesap verebilir ve saydam bir belediyecilik anlayışından söz ettik tüm kampanyamız boyunca. Doğa, insan, çevre, hayvan, canlı odaklı olacak, ayrımcılık ortadan kalkacak. Eşitlik, adalet ve hukukun ön planda olduğu bir yönetim anlayışımız olacak. Sorunlar olduktan sonra değil olmadan önce önlenmesiyle ilgili yapılacak işlerden söz ediyorum. Mevzuat ve hukuk doğrultusunda kararlar alacağız. Rüşvet, irtikap, iltimas gibi gayrimeşru hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Belediyemizin kapıları tümüyle açık olacaktır. Belediyede iş takipçiliğine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Her şeyin kuralı, sistemi olacak. Biz altyapımızı buna göre hazırlıyoruz. Belediyemizde tamamen liyakat esaslı görevlendirmeler yapılacak. Adam kayırmacılık, yerli yabancı ayrımı olmayacaktır. Belediyemizin şiarı, tüm insanlarımız eşit şekilde değerlidir ve herkes aynı muameleye tabi tutulur."