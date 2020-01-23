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Bodrum’un korkulu rüyası yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesine dadanan hırsız son işinde yakayı ele verdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine dadanan hırsız son işinde yakayı ele verdi. 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son 1 ay içerisinde özellikle Müskebi Mahallesi’nde faaliyet gösteren 6 iş yerinde meydana gelen hırsızlıklar ve 1 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili araştırma yürüten Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 olayın şüphelisi olduğu belirlenen B.B. isimli şahıs, çalınan motosiklet ve iş yerlerinden çalınan eşyalar ile birlikte yakalandı. Zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, çalınan malzemeler de sahiplerine iade edildi.
Öte yandan, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntülerinde ise hırsızın rahat tavırları dikkat çekiyor. Girdiği iş yerinde motosiklet anahtarını bulan zanlı kapıda park halindeki motosikleti götürürken, görüntülere yakalanıyor. Bir hırdavatçı dükkanına girmek için cam kapıyı taşla kıran hırsızın çabaları içeriye girmesine yetmiyor.

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